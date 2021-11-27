Молодёжная команда «Зенита» одержала разгромную победу над «УОР №5» в матче первенства молодёжных команд России. Петербуржцы победили со счётом 11:1.

Уже на седьмой минуте «УОР №5» остался в меньшинстве — был удалён вратарь команды Никита Алексеев. Заменивший его Роман Мазаев пропустил 11 голов.

У «Зенита» покер оформил Кирилл Хвастухин (48-я минута, 65-я, 65-я, 90-я), дубль оформил Рони Михайловский (22-я и 32-я), по разу отличились Дмитрий Васильев (16-я), Сладислав Саусь (28-я), Иван Коршунов (81-я) и Савва Котов (84-я).

Подопечные Константина Зырянова поднялись на четвёртое место в таблице группы B после 17 туров. В заключительном 18-м туре первого этапа петербуржцы сыграют на выезде с «Сочи» 3 декабря. «Зенит» досрочно обеспечил себе место в первой пятёрке по итогам первого этапа.