Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов высказался о своём выступлении в «разделке» на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке.

Слова Большунова прозвучали в эфире «Матч ТВ».

Лыжник отметил, что после вчерашнего спринта ушел пораньше, осознавая, что в новый день нужно будет бороться за победу, однако вышло только третье место. «На самом деле, я очень рад, это показывает, что я на правильном пути. Надеюсь, дальше будет лучше», — признался Большунов.

По словам спортсмена, по сравнению с предыдущим месяцем объем работы — в два раза больше, как и по сравнению с предыдущими годами. «Объем реально большой, движения сейчас затянуты, хотя кажется, что еду быстро. Тренеры говорят: ты идешь как черепаха, можно сказать», — отметил Большунов, добавив, что победитель гонки Ииво Нисканен сообщил ему, что в гонке преследования они будут работать вместе.