Шведская лыжница, чемпионка мира Фрида Карлссон одержала победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

Дистанцию в 10 километров Карлссон преодолела за 24 минуты и 29,4 секунды. На втором месте расположилась представительница Норвегии Тереза Йохауг, которая проиграла победительнице более 13 секунд.

На третьей позиции расположилась лыжница из Германии Катарина Хенниг, уступившая Карлссон 15,2 секунды.

Две российских лыжницы оказались в десятке сильнейших. Татьяна Сорина заняла 8-е место (чуть более 45 секунд отставания), Юлия Ступак оказалась 9-й (54,7 секунды от лидера). Наталья Непряева отстала от лидера на одну минуту и 6 секунд и финишировала на 15-й позиции. Остальные российские лыжницы остались за пределами топ-20: Лилия Васильева — 21-я, Яна Кирпиченко — 32-я, Мария Истомина — 40-я, Анастасия Рыгалина — 42-я.