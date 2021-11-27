На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде стартовала индивидуальная гонка у мужчин на 20 километров.

Прямую трансляцию гонки можно увидеть здесь.

Под вторым стартовым номером гонку будет проходить действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Бё.

От России в гонке примут участие шесть спортсменов. Это Евгений Гараничев (13-й стартовый номер), Эдуард Латыпов (31-й), Александр Логинов (42-й), Саид Халили (47-й), Матвей Елисеев (68-й), и Даниил Серохвостов (115-й).

Ранее прошла индивидуальная гонка на 15 километров у женщин, двое россиянок попали в топ-10 по ее итогам. Это Ульяна Нигматуллина (5-е место) и Кристина Резцова (8-е место). Победу в гонке одержала чешская биатлонистка Маркета Давидова.