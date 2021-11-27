Московский хоккейный клуб «Динамо» сообщил о смерти игрока молодежной команды клуба Валентина Родионова после того, как ему стало плохо на игре. Спортсмену было всего 16 лет.

Случай с Родионовым произошел на матче Открытого первенства Москвы, в котором сошлись «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения. Игрок потерял сознание на скамейке, после того как вернулся со своей игровой смены. На матче ему оказали первую помощь, после чего в больнице экстренно прооперировали. Около недели спортсмен находился в медикаментозной коме, но спасти его не удалось.

«Хоккейный клуб «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким Родиона. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.