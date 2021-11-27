Стали известны все танцевальные пары, которые примут участие в финале серии Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке. Соревнования пройдут с 9 по 12 декабря.

С наивысшим количеством очков в финал пробились французская пара Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, а также российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Оба дуэта одержали по две победы на своих этапах и набрали по 30 очков.

По 28 очков набрали американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье из Канады. Обе пары выиграли по одному этапу, а также по одному серебру.

По 26 очков набрали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а также итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри: они дважды становились вторыми на своих этапах.