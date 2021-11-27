Российский биатлонист Василий Томшин сумел занять третье место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре.

Победу в гонке одержал представитель Норвегии Александр Фьелд Андерсен, его результат — чистая стрельба и 10 километров за 24 минуты и 16,9 секунды. На втором месте — немец Лукас Фратцшер, он уступил 4,6 секунды без ошибок в стрельбе. Томшин проиграл 15,7 секунд, также не допустив промахов.

На 6-м месте остался Ильназ Мухамедзянов — 38,4 секунды отставания без промахов, на 9-м месте — Александр Поварницын (53,3 секунды отставания, 1 промах). На 20-м месте расположился Кирилл Стрельцов — 2 промаха, полторы минуты отставания. На 27-м месте — Антон Бабиков (1 минута 48 секунд отставания), на 93-м месте — Никита Поршнев — более 4 минут отставания с 3 промахами.