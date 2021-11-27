Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о провальном выступлении Ирины Казакевич на старте Кубка мира в индивидуальной гонке.

Напомним, Казакевич не попала в топ-100 по итогам гонки, сделав 10 промахов.

По словам тренера в эфире «Матч ТВ», спортсменке нужно время, поскольку оно лечит. «Скорее всего, волнение и гиперответственность помешали. Перед страной, перед командой, перед болельщиками», — сказал Шашилов, подчеркнув, что после гонки сказал Казакевич относиться к гонкам спокойнее.

По словам Шашилова, он не сталкивался на практике со специалистами-психологами, которые способны гарантированно помочь спортсменам.

«Начинала в прошлом сезоне тоже ни шатко ни валко, а на мире была в двадцатке, и с нолями прибегала. Вспомнить ей надо те ощущения», — заключил Шашилов.