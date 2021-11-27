На шестом этапе Гран-при по фигурному катанию в России стартовали выступления девушек-одиночниц с произвольными программами. Соревнования проходят на арене «Айсберг» в Сочи.

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После короткой программы в лидерах находится россиянка Камила Валиева, она установила новый мировой рекорд — 87,42 балла. На втором месте располагается Елизавета Туктамышева, её результат — 80,10 баллов. Третей пока идет американка Мэрайя Белл, ее результат — 69,37 балла.

Еще одна россиянка Майя Хромых занимает пока лишь пятое место: в короткой программе она потеряла каскад, упав с тройного лутца, и смогла набрать 64,72 балла.

Все российские фигуристки попали в сильнейшую разминку. Хромых будет выступать второй в этой разминке, Туктамышева — пятой, Валиева — шестой и последней.