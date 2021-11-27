Стало известно время выхода на лёд фигуристок-одиночниц в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Сочи. Старт выступлений назначен на 19:10 по московскому времени.

Все три российские фигуристки выйдут на лёд в последней, второй по счету разминке.

Майя Хромых идет пятой после короткой программы, она выйдет на лед второй в разминке в 20:19 по московскому времени.

Второе место в короткой программе заняла чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Она появится на льду в 20:43 по московскому времени.

Закрывать выступления в произвольной программе будет чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая установила мировой рекорд в короткой программе (87,42 балла). Она выйдет на лед в 20:51 по московскому времени.