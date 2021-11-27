Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о своём выступлении в индивидуальной гонке и опоздании на старт на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Миронова отметила, что недовольна своим выступлением. Спортсменка заняла 25-е место с 3-мя промахами.

По словам Мироновой, ей немного не так поставили крепление: когда его меняли после вкатки, то оно не попало в пазы. «Ребята из компании Fischer помогли, но из-за этого немного опоздала на старт», — рассказала биатлонистка, добавив, что первый раз опоздала на старт.

«По-моему, я уложилось в допущенные 10 секунд, стартовала через семь или восемь после отсечки. Очень надеюсь, что не оштрафуют за такое», — отметила Миронова.