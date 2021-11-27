Российский биатлонист, призер этапа Кубка мира Эдуард Латыпов совершил ошибку на финише в индивидуальной гонке и лишился медали на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

На финише гонки Латыпов шёл, опережая по графику норвежца Йоханнеса Бё, и мог попасть в тройку призеров, но перепутал финишный створ и случайно зашел на новый круг. Пока Латыпов возвращался, он потерял свое преимущество над Йоханнесом Бё, и расположился за ним.

По ходу гонки Латыпов совершил только один промах — на первом огневом рубеже (стрельба лежа).

На данный момент Эдуард Латыпов значится 4-м в финишном списке, в тройке лидеров — три норвежца: Стурла Хольм Лагрейд (без промахов), Тарьей Бё (2 промаха), Йоханнес Бё (2 промаха).