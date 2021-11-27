Российские фигуристы, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли этап серии Гран-при в Сочи в парном катании.

Фигуристы шли вторыми после короткой программы, но чисто откатать произвольную и поднялись на первую строчку в турнирной таблице. Результат Мишиной и Галлямова — 226.98 балла.

На втором месте расположились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В произвольной программе партнерша упала с тройного сальхова. Результат Павлюченко и Ходыкина — 212,59 балла.

На третьем месте также расположилась еще одна российская пара — Ясмина Кадырова/Иван Бальченко. Эти фигуристы также допустили падение в произвольной программе, но удержали третью строчку. Результат Кадыровой/Бальченко — 193,58 балла.