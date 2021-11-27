Норвежский биатлонист, четырехкратный чемпион мира Стурла Хольм Лагрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Всю дистанцию Лагрейд прошел без промахов, преодолев 20 километров за 51 минуту и 4 секунды. На 59,2 секунды от него отстал напарник по сборной Тарьей Бё, у него в пассиве — два промаха. Третье место — у французского биатлониста Симона Дестье, он также дважды ошибся в стрельбе и проиграл лидеру чуть более минуты.

Лучший из россиян — Эдуард Латыпов, он 7-й с одним промахом. На финише Латыпов перепутал коридоры, из-за чего ему пришлось возвращаться и терять время. Даниил Серохвостов занял 15-е место в дебютной гонке на Кубке мира (2 промаха, почти 3 минуты отставания), Карим Халили — 27-й, также два промаха, отставание — 3:41.

На 30-м месте с одним промахом расположился Матвей Елисеев: более четырех минут отставания. На 53-м месте Александр Логинов — 6 промахов и более пяти минут проигрыша. Евгений Гараничев финишировал на 75-м месте с пятью промахами и почти 7 минутами отставания.