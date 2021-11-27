Шведская лыжница, чемпионка мира Фрида Карлссон рассказала о случае с загоревшимися на ней штанами на первом этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке.

Слова Карлссон об этом инциденте цитирует портал Expressen. По словам лыжницы, штаны на ней загорелись из-за близости нагревательного элемента.

«Я сидела в кресле лидера, слишком приблизилась к обогревателю, и в итоге штаны сгорели. Это было жутко, зато сегодня я «в огне». К счастью, я цела, но штанов уже нет. Полностью сгорели», — сказала Фрида.

Напомним, Фрида Карлссон одержала победу в гонке классическим стилем с раздельным стартом на 10 км. На финише ей удалось обойти норвежскую лыжницу Терезу Йохауг почти на 14 секунд. Лучшей из российских лыжниц на этом старте оказалась Татьяна Сорина, она показала 8-е время.