Грозненский «Ахмат» всухую обыграл «Ростов» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме «Ростов» нарвался на пенальти в свои ворота: на 27-й минуте мяч в ворота соперника отправил Артем Полярус.

Во втором тайме «Ахмат» сумел увеличить преимущество в этом матче. На 76-й минуте гол забил Сенин Себай.

«Ахмат» одержал третью победу кряду и сумел подняться на промежуточное 7-е место. «Ростов» пока 11-й с 17-ю очками.

В сезоне-2021/22 «Ахмат» дважды обыграл «Ростов» — и дома, и на выезде. Первый матч в рамках 9-го тура РПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу грозненцев.