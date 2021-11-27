Стал известен полный список участников финала Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке. Соревнования пройдут с 9 по 12 декабря 2021 года.

С максимальным количеством очков в финал вышли представители Китая Вэньцзин Суй и Цун Хань, а также россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они набрали по 30 баллов, одержав по две победы на этапах Гран-при.

С результатом в 28 баллов (1 место + 2 место) в финал Гран-при вышли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

По 26 баллов набрали еще две российские пары — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (1 место + 3 место), а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (2 место + 2 место).

Шестая путевка оказалась у японской пары Рику Миура/Рюичи Кихара. Эти спортсмены набрали 24 очка (2 место + 3 место) и сумели отобраться в финал по лучшей сумме баллов за два этапа.