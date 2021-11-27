Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью во второй партии за титул чемпиона мира по шахматам.

На данный момент счет в противостоянии 1:1, обе стартовых партии были сыграны вничью. Во второй партии Магнус Карлсен играл белыми фигурами, а Непомнящему достались черные.

Отметим, матч за титул чемпиона мира по шахматам будет состоять из 14 партий в классические шахматы. Если по итогам этого противостояния не будет определен победитель, то будет сыгран тай-брейк.

Следующая партия по графику состоится завтра, 28 ноября, после чего будет сделан перерыв на один день. Следующие партии запланированы на 30 ноября и 1 декабря, затем снова перерыв, после чего партии будут проходит 3-5 декабря и т.д.

Если потребуется тай-брейк в матче, то он состоится 15 декабря. Отметим, все партии начинаются в одно время — 15:30 по московскому времени.