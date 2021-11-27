Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Майя Хромых с двумя элементами ультра-си откатала свою произвольную программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

В начале программы под саундтрек из фильма «Мулен Руж» Майя Хромых чисто прыгнула каскад из четверного тулупа и двойного тулупа, а затем зашла на еще один четверной тулуп, но приземлила его в степаут.

После этого Хромых сделала сольный тройной риттбергер и двойной аксель, а во второй половине прыгнула каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, а также сольный тройной лутц.

Выступление Хромых оценили на 154,97 балла, это ее лучший результат сезона в произвольной программе. Фигуристка получила в сумме за два проката 219,69 балла, что пока позволяет ей занимать первую строчку.