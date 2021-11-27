Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Роберто Кироса и вывел Россию вперёд в матче с Эквадором в групповом этапе Кубка Дэвиса.

Счет в матче 6:3, 4:6, 6:1 в пользу Рублева. Игра состоялась на корте комплекса «Каха Махика» в Мадриде и заняла почти полтора часа.

По ходу матча Рублев выбил мяч на трибуны из-за проигранного второго сета и получил предупреждение от арбитра. На счету российского теннисиста 13 эйсов, одна двойная ошибка и 4/10 реализованных брейк-пойнтов.

На данный момент счет в матче Россия — Эквадор 1:0, в следующем матче сыграют Даниил Медведев и Эмилио Гомес. Также в этой группе располагается сборная Испании, с которой российские теннисисты сыграют позднее.