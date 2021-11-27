Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила с произвольной программой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в России. Соревнования принимает арена «Айсберг» в Сочи.

В начале программы фигуристка зашла на тройной аксель и приземлила его чисто в каскаде с двойным тулупом. Следующий тройной аксель Туктамышева приземлила в степаут. После этого спортсменка прыгнула каскад из тройного лутца и тройного тулупа и сольный тройной флип.

Во второй половине программы Туктамышева приземлила каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, сольный тройной лутц и сольный тройной риттбергер.

Судьи оценили прокат Туктамышевой в 149,13 балла, в сумме за два проката Туктамышева набрала 229,23 балла, что позволило ей обеспечить минимум серебро этапа.