Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева безупречно откатала произвольную программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

В начале программы Валиева исполнила сольный четверной сальхов, затем сольный тройной аксель, а также каскад из четверного тулупа и тройного тулупа и сольный тройной риттбергер. Во второй половине программы Валиева прыгнула каскад четверной тулуп – ойлер – двойной сальхов, каскад тройной флип – тройной тулуп, а также сольный тройной лутц.

Судьи оценили прокат Валиевой в 185,29 баллов, из которых более 108 баллов — за техническую составляющую программы. В сумме за два проката Валиева набрала 272,71 балла, что является новым мировым рекордом по сумме баллов.