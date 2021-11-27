Российская фигуристка Камила Валиева выиграла этап серии Гран-при по фигурному катанию в России, обновив ещё два мировых рекорда.

Фигуристка исполнила четыре элемента ультра-си в произвольной программе, не допустив ни одной ошибки, и набрала 272,71 балла по сумме за два проката. Фигуристка улучшила свои же мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов.

На втором месте расположилась Елизавета Туктамышева, она прыгнула три тройных акселя на две программы, набрав 229,23 балла.

На третьем месте расположилась ещё одна россиянка Майя Хромых. Её результат — 219.69 балла. В произвольной программе Хромых прыгнула два четверных тулупа (один — в каскаде).

Все трое россиянок по итогам этого этапа вышли в финал Гран-при.