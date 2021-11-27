Стал известен полный список участниц финала серии Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке. Турнир пройдет с 9 по 12 декабря.

С максимальным результатом в финал попали две россиянки — Камила Валиева выиграла этапы в Канаде и России, Щербакова была лучшей в Италии и Франции. Обе фигуристки набрали по 30 очков.

Также в финал Гран-при попала Елизавета Туктамышева, которая была второй в Канаде и второй в России. Она набрала 26 очков.

По 24 очка набрали сразу три фигуристки. Японская спортсменка Каори Сакамото была 4-й в США, но выиграла домашний этап в Японии. Майя Хромых смогла взять серебро этапа в Италии и бронзу этапа в России. Алена Косторная стала второй на этапе Гран-при во Франции и взяла бронзу в Канаде.