Подмосковные «Химки» не смогли победить «Краснодар» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:3.

В составе «Химок» отличились Эльмир Набиуллин, Денис Глушаков и Александр Долгов. За «Краснодар» по разу забили Реми Кабелла, Владимир Ильин и Виктор Классон. Также «Краснодар» не сумел отличиться с пенальти: на 36-й минуте ошибку при ударе совершил Гжегож Крыховяк.

«Краснодар» сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице с 25 очками. «Химки» идут на 14-м месте с 14-ю очками после 16 туров, пока команда не может выбраться из зоны стыковых матчей. От последнего места «Химки» отделяет одно очко.