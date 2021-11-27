Появилось видео победного проката российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в России.

На турнире в Сочи Валиева побила мировой рекорд за короткую программу и улучшила два своих мировых рекорда в произвольной программе и по сумме двух прокатов.

В произвольной «Болеро» Валиева сделала сольный четверной сальхов, тройной аксель и два четверных тулупа в каскадах: с тройным тулупом и с ойлером и двойным сальховом. Видео безошибочного проката Валиевой можно посмотреть здесь:

За прокат произвольной программы Валиевой поставили более 185 баллов, она смогла улучшить собственный мировой рекорд почти на четыре балла. Мировой рекорд по сумме двух программ Камила увеличила на 7 баллов.