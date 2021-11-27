Кубок Н.А. Никифорова-Денисова по боксу. Фото: NVsport/Валентин Егоршин

Кубок Н.А. Никифорова-Денисова по боксу. Фото: NVsport/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге с 22 ноября проводится один из главных турниров по боксу в России — «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова».

Соревнования проходят на площадке «Сибур-Арены», однако без зрителей в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

Отметим, на турнире выступают сильнейшие российские боксеры в возрастной категории 16-17 лет, по итогам соревнований в Санкт-Петербурге сформируют национальную сборную, которая поедет на чемпионат Европы.

Лучшие кадры поединков с заключительных дней турнира — в фоторепортаже от NVsport: