Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев одержал уверенную победу над Эмилио Гомесом и принёс сборной России победу над Эквадором на Кубке Дэвиса.

Игра заняла у теннисистов всего 57 минут и продлилась два сета. Счёт по партиям 6:0, 6:2 в пользу Медведева.

На счету Медведева в этом матче четыре подачи навылет, а также три двойных ошибки. Его соперник не ошибался на подаче, но и эйсов за игру так и не совершил.

Ранее в другом одиночном матче Андрей Рублев сумел обыграть Роберто Кироса. Игра заняла три сета и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:1 в пользу российского теннисиста.

В парном матче Аслан Карацев и Андрей Рублев сыграют с Гонсало Эскобаром и Диего Идальго, чтобы определить окончательный счет противостояния.