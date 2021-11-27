Российская фигуристка, воспитанница группы Этери Тутберидзе Камила Валиева ответила на вопрос, хотела ли бы она посоревноваться с мужчинами-одиночниками.

Слова Валиевой цитирует портал Sport24. Фигуристка отметила, что она бы не хотела соревноваться с фигуристами-мужчинами.

«Мне нравится в своей категории. У мужчин больше мышц, им проще даются тройные аксели и четверные. Мы делаем эти прыжки по-разному», — сказала Валиева. Ранее на аналогичный вопрос ее коллега по группе Александра Трусова отвечала положительно.

Напомним, на этапе Гран-при по фигурному катанию в России Валиева установила три новых мировых рекорда (два из которых — улучшение ее собственных). В произвольной программе она получила более 108 баллов за технику, исполнив два четверных тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.