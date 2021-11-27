Петербургский «Зенит» сегодня, 28 ноября, сразится с московским ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра пройдет в Москве на «ВЭБ-Арене», её начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Главным арбитром центральной встречи тура назначен Сергей Карасев, ему будут помогать на линиях ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром матча был выбран Алексей Амелин.

В первом круге этого розыгрыша РПЛ «Зенит» и ЦСКА сыграли в Санкт-Петербурге: тогда с минимальным счетом победу одержала петербургская команда. Единственный мяч в той встрече забил Сердар Азмун с передачи Артема Дзюбы.

«Зенит» сейчас возглавляет турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА идет на 6-м месте.