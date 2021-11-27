Российские биатлонисты узнали свои стартовые номера на спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Спринт состоится завтра, 27 ноября, и начнётся в 15:45 по московскому времени.

Александр Логинов получил в гонке 9-й стартовый номер, Эдуард Латыпов попал во вторую стартовую группу и уйдет на дистанцию 30-м. Карим Халили вторую гонку подряд получает 47-й номер, Даниил Серохвостов будет стартовать 61-м. Матвей Елисеев получил 82-й стартовый номер, Евгений Гараничев получил предпоследний, 116-й номер.

Накануне в индивидуальной гонке лучший результат у мужчин показал Эдуард Латыпов. Он стал 7-м, перепутав на финише нужный створ: биатлонисту пришлось возвращаться, поскольку он зашел на новый круг к стрельбищу.