Российские биатлонистки узнали стартовые номера на спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Гонка пройдёт завтра, 28 ноября, начало назначено на 13:00 по московскому времени. Девушки пробегут дистанцию в 7,5 километров и пройдут два огневых рубежа.

Ульяна Нигматуллина (Кайшева) получила 36-й стартовый номер, Лариса Куклина уйдет в гонку 39-й. Валерия Васнецова получила 50-й номер, сразу за ней под 51-м номером на дистанцию пойдет Светлана Миронова. Кристина Резцова будет стартовать 83-й, а Ирина Казакевич — 104-й.

Ранее в индивидуальной гонке сразу две россиянки оказались в топ-10. На 5-м месте расположилась Ульяна Кайшева, а Кристина Резцова стала 8-й, показав лучший результат в личной гонке на КМ в карьере.