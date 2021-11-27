На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде сегодня, 28 ноября, состоится мужская спринтерская гонка на 10 километров.

Начало соревнований назначено на 15:45 по московскому времени.

Спортсменам нужно будет преодолеть дистанцию в 10 километров (три круга по 3,3 км), а также отработать на двух огневых рубежах — лежа и стоя.

Россию в этой гонке представят шесть биатлонистов: Александр Логинов уйдет в гонку 9-м, Эдуард Латыпов — 30-м, Карим Халили — 47-м, Даниил Серохвостов — 61-м, Матвей Елисеев — 82-м, а Евгений Гараничев — предпоследним, 116-м.

Победу в первой гонке сезона на Кубке мира одержал норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд. В тройку призеров попали еще один норвежец Йоханнес Бё, а также француз Симон Дестьё.