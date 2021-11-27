Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко уступил представителю Бразилии Марсио Сантосу на турнире по ММА в Сыктывкаре.

Бой Емельяненко и Сантоса завершился уже в первом раунде. На четвертой минуте поединка Сантос сумел провести удушающий прием, который вынудил Емельяненко сдаться и закончить бой. Поражение в этом поединке стало для Александра Емельяненко уже девятым в его профессиональной карьере.

Уже три поединка подряд в профессиональных ММА Александр Емельяненко не может победить. В бою с Магомедом Исмаиловым он уступил нокаутом, а затем свел к ничейному результату поединок с Тони Джонсоном.

Для Марсио Сантоса эта победа стала 17-й в карьере, также он имеет 6 поражений и одну ничью.