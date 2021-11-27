Суббота, 27 ноября, выдалась очень богатой на события в мире спорта! Завершились соревнования на Гран-при России по фигурному катанию — три победы в четырех видах у россиян! На Кубке мира по биатлону состоялись первые гонки — и Эдуард Латыпов успел всех поразить, а Александр Большунов взял первую медаль этого сезона! Все главные события дня — в традиционном дайджесте от NVsport:

Валиева выиграла Гран-при России с новыми мировыми рекордами, Туктамышева и Хромых — с медалями

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла этап серии Гран-при по фигурному катанию в России, обновив ещё два мировых рекорда. В тройку призеров, а также в финал Гран-при попали еще две россиянки — Майя Хромых и Елизавета Туктамышева.

Лагрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Латыпов — 7-й

Норвежский биатлонист, четырехкратный чемпион мира Стурла Хольм Лагрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. В тройке призёров оказались Тарьей Бё и Симон Дестье, лучший из россиян — Эдуард Латыпов, 7-е место.

Чешская биатлонистка Давидова выиграла стартовую гонку Кубка мира, Нигматуллина — пятая

Представительница Чехии Маркета Давидова стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в Эстерсунде. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина (Кайшева) — пятая.

Мишина/Галлямов выиграли Гран-при России, весь пьедестал — у российских пар

Российские фигуристы, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли этап серии Гран-при в Сочи в парном катании. В тройке призеров оказались еще две российских пары: это Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Ясмина Кадырова/Иван Бальченко.

Синицина/Кацалапов выиграли Гран-при России в танцах на льду и вышли в финал серии

Российские фигуристы, чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграл этап серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи в танцах на льду. В тройке лидеров оказались итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен.

Ученик Тутберидзе Квителашвили выиграл Гран-при России, Коляда второй

Фигурист из Грузии Морис Квителашвили выиграл российский этап «Гран-при» в состязаниях мужчин-одиночников. В сегодняшней произвольной программе ученик Этери Тутберидзе показал третий результат (170,96) и в сумме набрал 266,33 балла. Михаил Коляда из России занял второе место.

Червоткин и Большунов вошли в тройку в 15-километровой гонке на Кубке мира

Финн Ииво Нисканен стал победителем 15-километровой гонки на домашнем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке. Второе место занял россиянин Алексей Червоткин, отставший от победителя на 8,3 секунды. Тройку замкнул действующий победитель Кубка мира Александр Большунов (14,1).

Карлссон обогнала Йохауг и выиграла гонку с раздельным стартом в Руке. Сорина — 8-я

Шведская лыжница, чемпионка мира Фрида Карлссон одержала победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке. В тройке оказались Тереза Йохауг и Катарина Хенниг.

Медведев разгромил Гомеса за 57 минут и принес России победу в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев одержал уверенную победу над Эмилио Гомесом и принёс сборной России победу над Эквадором на Кубке Дэвиса. Игра заняла у теннисистов всего 57 минут и продлилась два сета. Счёт по партиям 6:0, 6:2 в пользу Медведева.

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью во втором матче за титул чемпиона мира по шахматам

Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью во второй партии за титул чемпиона мира по шахматам. На данный момент счет в противостоянии 1:1, обе стартовых партии были сыграны вничью. Во второй партии Магнус Карлсен играл белыми фигурами, а Непомнящему достались черные.