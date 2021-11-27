На первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 28 ноября, состоится женская спринтерская гонка на 7,5 километров.

Начало соревнований назначено на 13:00 по московскому времени. Девушки пробегут по трассе три круга по 2,5 километра и отработают на двух огневых рубежах — лежа и стоя.

Сборную России в этой гонке представят шесть биатлонисток. Ульяна Нигматуллина (Кайшева) получила 36-й стартовый номер, Лариса Куклина уйдет в гонку 39-й. Валерия Васнецова получила 50-й номер, сразу за ней под 51-м номером на дистанцию пойдет Светлана Миронова. Кристина Резцова будет стартовать 83-й, а Ирина Казакевич — 104-й.

В первой гонке сезона победу одержала Маркета Давидова из Чехии.