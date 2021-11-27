На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке сегодня, 28 ноября, состоятся две гонки преследования свободным стилем.

На 12:20 по московскому времени назначен старт женской гонки на 10 километров. Первой в гонку убежит шведка Фрида Карлссон, Татьяна Сорина будет проигрывать на старте 46 секунд, россиянка Юлия Ступак — 55 секунд. Наталья Непряева будет уступать минуту и 6 секунд, Лилия Васильева — минуту и 19 секунд, Яна Кирпиченко — минуту и 52 секунды. Мария Истомина будет уступать 2 минуты и 6 секунд, Анастасия Рыгалина — 2 минуты и 7 секунд.

На 14:30 по мск назначен старт 15-километровой гонки преследования у мужчин. Первым на дистанцию уйдет финн Ииво Нисканен, затем в гонку отправятся россияне Алексей Червоткин (8 секунд) и Александр Большунов (14 секунд). Пятым уйдет Сергей Устюгов (21 секунда), шестым — Илья Семиков (26 секунд), восьмым — Иван Якимушкин (30 секунд). Четырнадцатым стартует Артем Мальцев (минута 13 секунд), двадцатым — Андрей Ларьков (минута 21 секунда), 28-м — Александр Бессмертных (1 минута 38 секунд).