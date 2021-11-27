Спортивный агент Андрей Митьков сообщил информацию о том, что решение о трёх российских фигуристках-одиночницах, которые поедут на Олимпиаду-2022 в Пекине, уже было принято.

На своей странице в социальной сети «Фэйсбук» Митьков написал сообщение, в котором назвал имена трех россиянок, которых якобы собираются отправить на Зимние Олимпийские игры.

«Принесла сорока из высоких кабинетов… Точнее, даже лож. На Олимпиаду-2022 в Пекин поедут Валиева, Туктамышева, Щербакова. Говорят, что решение принято и согласовано со всеми, с кем только можно согласовать», – написал агент.

Ранее этот специалист первым сообщил информацию о беременности олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

Отбор в сборную России на Чемпионат Европы и Олимпийские игры должен пройти в декабре на чемпионате России в Санкт-Петербурге.