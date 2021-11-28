Российские игроки Павел Бучневич, Иван Барбашев и Владимир Тарасенко Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отметились результативными действиями в матче «Сент-Луиса» против «Коламбус Блю Джекетс». Втроем они заработали восемь очков.

Встреча на стадионе «Энтерпрайз-Центр» завершилась победой хозяев со счетом – 6:3.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил российский форвард Павел Бучневич. Он забивал на 21-й и 51-й минутах и показал свой лучший результат после перехода в эту команду из «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету еще и один ассист. Две шайбы за игру попали в актив Ивана Барбашева. По одному голу забили Джордан Кайру и Джастин Фолк.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко дополнил свою статистику хет-триком ассистента. В текущем сезоне он набрал уже 19 (7+12) очков за 21 игру.

В составе «Коламбуса» дублем отметился Адам Боквист, третью шайбу забросил Бун Дженнер.

Далее, 1 декабря, «Сент-Луис» проведет матч против «Тампа-Бэй» на домашней площадке. В тот же день «Коламбус» встретится на выезде с «Нэшвиллом».