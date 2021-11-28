Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отличился результативной передачей во встрече с «Аризоной Койотс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Матч завершился для гостей четвертым триумфом подряд.

«Даллас Старз» обыграл соперников на стадионе «Хила Ривер-Арена» со счетом – 3:2. В их составе голы забили Роопе Хинц, Якоб Петерсон и Джейсон Робертсон.

Также россиянин Александр Радулов отдал точную передачу для второй шайбы на 19-й минуте. Он находился на льду всего 13 минут и 49 секунд. Игру он закончил со статистикой в 9 (1+8) очков. Его коэффициент полезности составил «0».

В составе хозяев дважды пытались отыграться и сравнивали счет Антуан Руссель и Трэвис Бойд.

В следующем матче «Даллас Старз» встретится с «Каролиной» 1 декабря, «Аризона Койотс» сыграет на выезде против «Миннесоты».