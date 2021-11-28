Встреча 12-го тура португальского чемпионата между «Белененсешем» и «Бенфикой» была прервана, когда на поле у хозяев осталось всего шесть игроков.

Судья принял решение остановить игру во втором тайме при счете 7:0 в пользу «Бенфики». Все мячи аутсайдеры пропустили за первые 45 минут в очень сокращенном составе.

Известно, что в стартовом составе «Белененсеша» было заявлено девять игроков, а на второй тайм вышло уже семь. После очередного повреждения хозяев арбитр дал финальный свисток.

Из-за ухудшающейся ситуации с эпидемией коронавируса большинство футболистов «Белененсеша» не смогли поучаствовать в этой встрече. Команда направляла запрос о переносе игры в национальную федерацию, где им ответили отказом.

После 12 туров «Беленесеш» занимает на 15-ю строчку в турнирной таблице, а «Бенфика» лидирует в чемпионате страны.