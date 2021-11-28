Американский боксер Теофимо Лопес впервые потерпел поражение в своей карьере и упустил все чемпионские титулы. Спортсмен проиграл австралийцу Джорджу Камбососу.

Бой в Нью-Йорке продолжался все 12 раундов и завершился раздельным решением судей в пользу гостя. Такой исход лишил местного боксера Лопеса чемпионских титулов по версиям WBA, IBF и WBO в легкой весовой категории. В его статистике до этого было только 16 побед (12 нокаутом).

Его соперник Камбосос выиграл 20-й бой в своей карьере. Среди этих побед есть 10 поединков, закончившихся нокаутом. При этом спортсмен еще ни разу не уступал. Также боксер выходил на соревнования в первом полусреднем весе. Прежде чем стать профессионалом он провел длинную любительскую серию.