Сегодня в финской Руке пройдет заключительный соревновательный день первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Первыми на старт коньковой гонки преследования выйдут женщины, они пробегут 10 километров.

Бесплатная прямая трансляция начнется в 12:00 по московскому времени и будет доступна здесь:



По итогам раздельного забега, Татьяна Сорина стартует с восьмой позиции с отставанием в 46 секунд от победительницы из Швеции Фриды Карлссон. Юлия Ступак будет проигрывать 55 секунд на начало гонки. Еще одна россиянка Наталья Непряева начнет уступать минуту и шесть секунд.

В старте также примут участие Лилия Васильева (1 мин и 19 сек), Яна Кирпиченко — 1 мин и 52 сек, Мария Истомина — 2 мин и 6 сек, Анастасия Рыгалина — 2 мин и 7 сек.

Далее в гонке преследования посоревнуются мужчины. Их дистанция запланирована на 14:30 по московскому времени.