Российские игроки «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич, Иван Барбашев и Владимир Тарасенко заняли все места в топ-3 по итогам встречи против «Коламбус Блю Джекетс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Матч на стадионе «Энтерпрайз-Центр» закончился победой хозяев со счётом – 6:3.

Лучшим игроком встречи стал нападающий Павел Бучневич. В игре с «Коламбусом» он отличился дублем и одной передачей. Это самый результативный матч хоккеиста в нынешней команде.

Вторая звездой встречи признан форвард Иван Барбашев. Он также забросил две шайбы.

В тройку лучших поднялся еще один россиянин – Владимир Тарасенко. Хоккеист за всю игру успел сделать три ассиста и дойти до отметки в 19 баллов в текущем сезоне.

Всего на счету этой тройки из России – восемь очков в одном матче.