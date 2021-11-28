Сегодня, 28 ноября, на первом этапе Кубка мира по биатлону женщины стартуют в спринте на дистанции 7,5 километров. Россию представят шесть спортсменок, среди которых – Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова.

Соревнования стартуют в 13:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция гонки будет доступна здесь:



Девушки пробегут по трассе три круга по 2,5 километра и преодолеют два огневых рубежах — лежа и стоя.

Первой из россиянок побежит Ульяна Нигматуллина (Кайшева). Она получила 36-й стартовый номер, а накануне, 27 ноября, в индивидуальной гонке заняла пятое место.

Лариса Куклина уйдет в борьбу за лучшие позиции с 39-м номером. Валерия Васнецова появится на старте 50-й, сразу за ней пойдет Светлана Миронова. Кристина Резцова будет выходить 83-й, а Ирина Казакевич — 104-й.