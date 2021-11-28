Сегодня, 28 ноября, на первом этапе Кубка IBU в Идре начинается женская гонка преследования на 10 километров. Среди сильнейших россиянок выступят Евгения Буртасова и Анастасия Шевченко.

Старт запланирован на 12:00 по московскому времени. Всего на дистанцию выйдут 60 лучших спортсменок.

Под пятым стартовым номером побежит двукратная чемпионка Европы Евгения Буртасова (Павлова). Наталья Гербулова уйдет в гонку 12-й. Анастасия Шевченко, ставшая четвертой в спринте с отставанием от бронзы в 0,6 секунды, стартует 16-й. Екатерина Носкова и Анастасия Гореева выступят под номерами 23 и 27 соответственно.

Позже на этапе в Идре будут соревноваться мужчины. Начало их гонки преследования назначено на 14:30 по московскому времени.