Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал успехи Алексея Березуцкого на посту главного тренера команды в преддверии матча с «Зенитом».

Специалист пока считает его новичком, однако отмечает, что у Березуцкого получилось сплотить коллектив.

«Потихоньку становятся заметными изменения в качестве игры. Со временем Алексей будет только прибавлять. Вижу, как он реагирует и на удачные эпизоды игры, и на неудачные. Все это говорит о спокойствии, уверенности», – приводит слова Газзаева официальный сайт ЦСКА.

Бывший тренер добавил, что для команды в этом сезоне будет важно стать призером чемпионата России.

Напомним, сегодня ЦСКА проведет домашний матч с петербургским «Зенитом». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.