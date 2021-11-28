Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о работе с победительницей Гран-при России в Сочи Камилой Валиевой. По его словам, спортсменка с каждым разом только совершенствуется.

Тренер отметил, что Валиевой – всего 15 лет, столько же он работает в фигурном катании.

«Я поймал себя на мысли, что просто получаю какой-то творческий экстаз при таком ее исполнении. В танцевальном зале она с каждым разом все круче, на льду все выше. Как такое может не радовать?», – цитирует наставника Матч ТВ.

Железняков добавил, что у Тутберидзе сложилась отличная команда и появилась безумно трудолюбивая девочка, знающая четко свой план и цель.

Напомним, Валиева накануне, 27 ноября, одержала победу в Сочи с тремя мировыми рекордами. Она улучшила мировые достижения в каждой из программ и в сумме.