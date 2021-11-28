Четырехкратный чемпион мира по биатлону из Норвегии Стурла Хольм Лагрейд рассказал о возможной ошибке на финише индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. По его словам, он чуть не запутался со створами, как сделал Эдуард Латыпов на том же старте.

Победитель гонки отметил, что биатлон похож на покер. Он вовремя мог использовать свое преимущество в стрельбе, и оно привело к результату.

«Я очень устал, и почти что свернул не туда, но в последний момент сообразил, что мне нужно налево. Я не в лучшей форме, но думаю, что она придет после нескольких гонок», – цитирует Лагрейда NRK.

Он также поделился историей о Хайди Венге, который в 2015 году вместо финиша пошел на новый круг.

Напомним, накануне, 27 ноября, в Эстерсунде мимо финиша проехал россиянин Эдуард Латыпов. Потраченное на разворот время не позволило ему оказаться в топ-6.