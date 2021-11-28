На первом этапе Кубка мира по биатлону стартует женский спринт. В шведском Эстерсунде на дистанцию 7,5 километров с двумя огневыми рубежами готовы выйти и российские спортсменки. Среди лидеров сборной – Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

Старт соревнований запланирован на 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна по ссылке здесь.

Три круга по уже знакомой трассе пробежит Ульяна Нигматуллина (Кайшева) под 36-м номером. Накануне, 27 ноября, она показала лучший результат из национальной команды, став пятой с одним промахом в индивидуальной гонке.

Лариса Куклина выйдет под 39-м номером. Валерия Васнецова появится на старте 50-й, сразу за ней пойдет Светлана Миронова. Кристина Резцова стартует 83-й, а Ирина Казакевич — 104-й.